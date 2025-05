Mercati: JpMorgan Am, Europa attrattiva per investitori, politiche stabili e prevedibili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Londra, 19 mag - Dal punto di vista degli investimenti, "in questo momento c'e' una visione molto positiva dell'Europa, grazie alla stabilita' percepita delle politiche messe in campo". Lo ha detto Patrick Thomson, Ceo Emea di JpMorgan Asset Management durante il Media Summit in corso a Londra, sottolineando che "le istituzioni europee e i governi stanno mettendo in campo politiche prevedibili".

Un esempio e' quello che stanno facendo la Bce e la Bank of England con la politica monetaria, comunicando in modo chiaro e prevedibile la traiettoria della loro azione. "Anche i governi cercano di essere prevedibili, con una comunicazione molto chiara su tutti gli obiettivi politici chiave, il piu' importante dei quali e' la crescita economica. Inizieremo a vedere alcune mosse fiscali in Germania, per cercare di sbloccare la crescita. Lo abbiamo visto nel Regno Unito, lo abbiamo visto in Francia e in Italia", ha detto Thomson, sottolineando che "avere una politica stabile e prevedibile, mentre in altre parti del mondo e' meno prevedibile, rende l'Europa un luogo molto interessante in cui investire a lungo termine". Un approccio di questo tipo va a vantaggio dei clienti, "a patto che ci sia una gestione attiva degli investimenti. Noi crediamo nel potere dell'active management.

Perche' cio' che ha funzionato ieri non e' in grado di prevedere il successo di domani", ha detto, spiegando che, in particolare JpMorgan AM "combinando tutto questo con un processo d'investimento molto potente e una gestione efficace del rischio puo' essere fiduciosa. E la prova e' che i clienti continuano a premiarci affidandoci i loro patrimoni".

