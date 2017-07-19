Mercati: Bruxelles dettaglia requisiti di conto attivo per alcune controparti centrali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 ott - Le controparti centrali, indica Bruxelles, si interpongono tra le due controparti (come le banche) in un contratto derivato, fungendo da acquirente nei confronti del venditore e da venditore nei confronti dell'acquirente del contratto. Il loro scopo principale e' gestire il rischio che potrebbe sorgere in caso di inadempimento di una delle controparti agli obblighi derivanti da tale contratto. L'obbligo di detenere un conto attivo presso una Ccp Ue e' in vigore da dicembre 2024, mentre l'obbligo di compensare un numero rappresentativo di transazioni su tale conto si applica da giugno 2025. L'atto delegato odierno fornisce ulteriore chiarezza su come le controparti devono conformarsi ai nuovi requisiti e su come le autorita' competenti devono farli rispettare.

In particolare, l'atto delegato specifica il numero di transazioni rappresentative che le controparti soggette a tali requisiti devono compensare presso le Ccp Ue e definisce quando devono farlo.

La commissaria per i servizi Maria Luis Albuquerque sottolinea che 'la compensazione centrale e' un processo fondamentale per il buon funzionamento dei mercati dei capitali' e che Emir 3 impone a determinate controparti di detenere conti attivi e di compensare un certo numero di transazioni presso le Ccp dell'Unione. 'Con questa norma tecnica forniamo al mercato la chiarezza necessaria per applicare efficacemente le nuove norme'.

Aps

(RADIOCOR) 17-10-25 12:23:54 (0305)EURO 5 NNNN