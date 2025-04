Menarini (ex Iia): Mimit, azienda conferma al tavolo obiettivi piano industriale

Nuovo incontro di monitoraggio al Ministero il 15 luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Monitorare l'attuazione del piano industriale e fare chiarezza sull'andamento produttivo nei primi mesi dell'anno: con questi obiettivi si e' svolto al Mimit un incontro di aggiornamento relativo a Menarini, societa' del gruppo Seri Industrial costituita lo scorso ottobre in seguito all'acquisizione di Industria Italiana Autobus. L'azienda e' attiva nella produzione di autobus e soluzioni per il trasporto pubblico su gomma, con stabilimenti a Bologna e Flumeri (Av). All'incontro, informa una nota del Ministero, erano presenti i vertici dell'azienda, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti di Invitalia, titolare di una partecipazione di minoranza, le Regioni Campania ed Emilia-Romagna, nonche' gli enti locali in cui hanno sede i siti produttivi. Nel corso del confronto, il ceo di Seri Industrial, Vittorio Civitillo, ha confermato alle parti il rispetto degli impegni previsti dal piano industriale, con particolare attenzione agli aspetti produttivi, alle prospettive legate alle commesse e al portafoglio ordini, nonche' al piano di assunzioni e uscite volontarie. La societa' ha inoltre evidenziato l'avanzato stato della trattativa per l'acquisizione dei locali del sito di Bologna, attualmente di proprieta' di Leonardo, destinati a ospitare le attivita' di ricerca e sviluppo, la prototipazione dei mezzi, l'area commerciale, i ricambi e l'assistenza post-vendita. Da parte sua, il Mimit, su indicazione del Ministro Adolfo Urso, ha ribadito l'impegno a proseguire nell'attivita' di monitoraggio degli sviluppi legati al processo di rilancio dell'azienda, annunciando la riconvocazione delle parti per il giorno 15 luglio, presso il Dicastero, per un nuovo aggiornamento sugli aspetti produttivi e occupazionali.

