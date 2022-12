Meloni:su Qatargate andare fino in fondo senza sconti, responsabilita' trasversali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - 'Andare fino in fondo, senza fare sconti: non penso che le istituzioni debbano dimostrare o accettare una vulnerabilita'. Penso sia fondamentale la risposta che le istituzioni europee e ciascuno di noi sapra' dare'. Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sul Qatargate nel corso della conferenza stampa di fine anno.

'Questa vicenda, ha precisato, 'non riguarda l'Italia che non e' il grande corruttore d'Europa: le responsabilita' sono abbastanza trasversali tra le nazioni, non tra i partiti'.

