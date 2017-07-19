Meloni: Trump difende suo interesse nazionale, non considera Ue un demone
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - "Il senatore Monti diceva: utilizzi la sua autorevolezza, uso parole che ha utilizzato lei, per convincere il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che l'Europa non e' un demone. Ora, il Presidente Trump e' un leader che, come molti altri, lavora guardando soprattutto il suo interesse nazionale, difendendo soprattutto il suo interesse nazionale. Questo ci porta diverse volte a non essere d'accordo con le sue scelte, ma non credo si possa dire che considera l'Europa un demone".
Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando al dibattito sulle sue comunicazioni sul prossimo Vertice Ue, in Aula al Senato.
fil-nep
