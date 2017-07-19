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            Meloni: su riforma tassazione affitti brevi levata di scudi, ci siamo trovati soli

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Rispetto al tentativo di riformare la tassazione degli affitti brevi, anche per "l'aumento dei prezzi che ne deriva per gli affitti delle famiglie", "c'e' stata una levata di scudi abbastanza generalizzata e ci siamo trovati un po' in solitudine nel cercare di dare questo tipo di risposta". Lo ha spiegato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'intervento all'assemblea di Federalberghi.

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            (RADIOCOR) 18-04-26 12:40:30 (0295)GOV,IMM 5 NNNN

              


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