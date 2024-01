Meloni: su ratifica Mes mi sono rimessa all'Aula, mai stata maggioranza parlamentare -2

Isolamento in Ue? Nessuno dice in Europa 'la pagherai' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 gen - "Penso - ha aggiunto la presidente del Consiglio - che noi dovremmo essere un po' piu' consapevoli del nostro ruolo, perche' l'Italia non ha minori diritti di quelli che hanno altre Nazioni. Le faccio un esempio, quando fu approvata la Costituzione europea, Chirac avrebbe potuto farla ratificare dal Parlamento, scelse di fare un referendum, la Costituzione fu bocciata: nessuno ha detto a Chirac a quel tempo che gliel'avrebbero fatta pagare. Non e' che l'Italia - ha rilevato ancora Meloni - ha prerogative diverse da quelle che hanno le altre Nazioni: che delle cose poi non accadano quando vanno nei Parlamenti, al cospetto dei cittadini, e' sempre accaduto e accadra' sempre ma per nessun altro si dice 'la pagherai', e guardi, nessuno lo dice in Europa. Penso che anche noi dobbiamo essere un po' piu' consapevoli del ruolo che abbiamo, perche' non abbiamo minori diritti delle altre Nazioni".

