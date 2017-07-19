Meloni: su Mercosur trovato l'equilibrio, in Italia solidarieta' industria -2

Accordi di libero scambio assieme a deregolamentazione in Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - Meloni aggiunge che la comprensione degli squilibri che il Mercosur poteva portare al settore agricolo da parte degli industriali italiani e' stata importante perche' "se io avessi avuto una pressione eccessiva dall'altra parte, il lavoro sarebbe stato piu' difficile, invece c'e' stata questa capacita' di lavorare insieme, questa solidarieta' e mi pare che l'equilibrio che sia creato sia un equilibrio sostenibile, sperando che chiaramente l'accordo possa portare, come io credo per moltissimi ambiti e speriamo per tutti, solo vantaggi".

La presidente del Consiglio ha ricordato di non avere mai avuto una "preclusione ideologica" nei confronti dell'accordo con il Mercosur. "Io ho sempre posto una questione molto pragmatica" aggiunge che sintetizza con una domanda: "Siamo favorevoli o siamo contrari agli accordi di libero scambio? Il tema e' che la strategia europea di iper regolamentare al suo interno, contestualmente aprendo agli accordi di libero scambio con sistemi che non hanno neanche lontanamente quella iper regolamentazione, rischia di essere suicida e, quindi, bisogna scegliere una delle due strade. Io sono per gli accordi di libero scambio, ma anche per deregolamentare: il mercato per essere libero deve essere anche equo". Meloni ha quindi ricordato le varie correzioni che sono state fatte per non creare un problema alle produzioni agricole italiane ed anche l'anticipo di risorse Ue per la Pac perche' l'accordo con il Mercosur non poteva essere fatta "a discapito" delle produzioni agricole.

