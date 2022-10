Meloni: stop ad approccio ideologico nella gestione del Covid

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ott - 'Il tema della salute e della scienza non si affronta con un approccio ideologico ma serio, che tenga conto quando si prendono dei provvedimenti di quali siano le evidenze scientifiche a supporto. Quello che contesto della gestione precedente e' che ci sono stati un'infinita' di provvedimenti presi dai Governi, che non avevano alla base alcuna evidenza scientifica. E poiche' parlavamo di contrazione delle liberta' personali e di temi che sono molto seri nel nostro ordinamento costituzionale, questo non si puo' replicare'.

Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa. 'Procediamo allora valutando le scelte che si fanno in base alle cose che sono realmente efficaci, con un'informazione molto piu' chiara di quella fatta in passato, perche' in Italia e' stata fatta una confusione che non si e' mai vista in nessun altro posto al mondo, e anche lavorando sulla responsabilizzazione dei cittadini che e' proprio figlia di una informazione molto chiara. Quello che ho detto in Aula e che rivendico e' che l'Italia e' la nazione d'Occidente che ha preso sul Covid i provvedimenti piu' restrittivi in assoluto e contemporaneamente e' tra le nazioni che vantano i piu' alti tassi di letalita' e di mortalita' da Covid. Qualcosa non ha funzionato - ha detto ancora Meloni - bisogna ragionare in maniera diversa, a un certo punto il Covid e' diventato tema da campagna elettorale con un approccio molto ideologico e questo non ci ha aiutato a prendere i provvedimenti migliori. E chiunque si pernettesse di fare delle valutazioni su cose che non avevano un'evidenza scientifica alla base veniva tacciato di essere un mostro. Ma quelle risposte non sono mai arrivate. E' l'approccio che cambia: non solo il tasso di contagio ma anche di letalita' e mortalita'. Oggi l'impatto del Covid e' cambiato e vanno fatte delle valutazioni'.

