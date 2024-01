Meloni: stop a esenzione Irpef agricola perche' a vantaggio di chi ha meno bisogno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 gen - "L'esenzione Irpef per i redditi agrari e dominicali, che e' stata istituita in via temporanea nel 2016, poi rinnovata negli anni successivi, non e' stata prorogata da questo Governo per il 2024" "perche' com'e' accaduto con molte altre misure dell'allora Governo Renzi, abbiamo constatato che questa misura andava soprattutto a beneficio di chi ne aveva meno bisogno". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier question time che si e' tenuto alla Camera. "Cioe' i principali beneficiari in questi anni - ha argomentato - sono state le imprese con grande estensione di terreno e redditi elevati, mentre le piccole imprese con terreni di estensione ridotta e reddito basso non hanno quasi mai beneficiato in forza, per effetto, diciamo cosi', delle deduzioni e delle detrazioni di imposta. La misura, in pratica, rischiava di diventare un privilegio, piuttosto che un aiuto diffuso, ragione per la quale abbiamo preferito destinare quelle risorse a interventi di sostegno dei produttori che, a nostro avviso, erano piu' utili".

fil

(RADIOCOR) 24-01-24 17:42:45 (0578)FOOD 5 NNNN