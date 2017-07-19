Meloni: stipendi ancora troppo bassi ma la tendenza si e' invertita -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - Con il decreto lavoro, ha ricordato Meloni rispondendo alla presidente del gruppo Cd'I-Nm, Michaela Biancofiore, "abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto, dove per salario giusto si intende il trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali che vengono stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali piu' rappresentative. E' una strada diversa da quella del salario minimo legale, che viene invece proposta dalle opposizioni, che pero', come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove e' stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in piu'". Sul punto Meloni e' poi tornata rispondendo al presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia: "La risposta del Governo e' stata diversa, penso che sia anche piu' efficace" perche' "il tema dei diritti di un lavoratore, della condizione di un lavoratore non si risolvono nel salario orario. Lei sa meglio di me che in un contratto ci sono molte altre voci che incidono sulla condizione finale del lavoratore". Nella risposta a Biancofiore, infine la premier ha sottolineato che "il tema dei salari e' molto serio ed e' un tema che e' stato raccontato con molti slogan, diverse fake news". Con l'azione del Governo, "i salari hanno ripreso gradualmente a crescere piu' dell'inflazione" e questo "significa che, seppure lentamente, le famiglie stanno recuperando parte del potere acquisto negli anni precedenti, proprio perche' non ci siamo girati dall'altra parte, proprio perche' abbiamo dato delle risposte su questo tema che abbiamo considerato una priorita'".

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(RADIOCOR) 13-05-26 18:09:31 (0691)GOV 5 NNNN