Meloni: spread ai minimi da 15 anni, risparmiamo decine miliardi interessi su debito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ancona, 17 set - "Un'altra delle riuscitissime previsioni dalla sinistra e': la Borsa crollera', ci sara' la tempesta finanziaria, spread a 600, andranno a casa cosi'. La Borsa italiana ha avuto una delle performance migliori d'Europa, i titoli di Stato italiano sono richiestissimi, lo spread e' a livello piu' basso degli ultimi 15 anni, un terzo rispetto a quello che si registrava quando ci siamo insediati. Il che significa che risparmieremo decine di miliardi di euro di interessi sul debito che potremo investire in quello che serve ai cittadini: sanita', dove gia' ci sono stanziamenti record, lavoro, imprese". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento a un evento elettorale a sostegno di Francesco Acquaroli, presidente uscente e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marche.

