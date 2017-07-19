Meloni: patrimoniale ricetta bizzarra e tardocomunista, mai con noi al Governo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Napoli, 14 nov - "Ovviamente fin quando governiamo noi questa nazione queste ricette bizzarre e tardocomuniste non passeranno". Cosi' la premier Giorgia Meloni, nel corso di un evento elettorale del centrodestra.

"La sinistra ha una proposta nuova: la patrimoniale. Perche' bisogna colpire i ricchi ma la domanda che io pero' devo fare e': siccome si sta dicendo che noi con la manovra abbiamo favorito i ricchi e quindi si considerano ricche le persone che guadagnano 2.500 euro al mese e' a questa gente che vogliamo applicare la patrimoniale? No, chiaritecelo dalla sinistra cortesemente perche' sarebbe interessante".

