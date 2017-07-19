Meloni: ogni accordo che l'Europa firma deve difendere i nostri prodotti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bari, 04 set - "La battaglia piu' difficile ancora da vincere e' quella contro i miliardi di euro di prodotti venduti nel mondo spacciati come italiani quando italiani non sono, non chiamatela concorrenza, e' un furto, e' segnatamente un furto ai danni di chi si alza alle quattro del mattino mentre qualcun altro dall'altra parte del mondo incassa ed e' un oltraggio alla cucina italiana. Dunque sia chiaro che fin quando ci siamo noi ogni accordo commerciale che l'Europa firma deve difendere i nostri prodotti, non e' una richiesta dell'Italia e' la condizione perche' l'Italia dica di si'". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul tema dell'italian sounding e agricoltura.

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(RADIOCOR) 04-09-26 20:24:19 (0641)GOV 5 NNNN