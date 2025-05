Meloni: nostra economia solida e resiliente, politica ha dato stabilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 27 mag - 'La nostra economia e' in ogni caso solida e resiliente, lo abbiamo dimostrato e questo non dipende dalla politica, lo avete dimostrato voi, lo avete dimostrato nei momenti di grande difficolta'. Quello che oggi la politica aggiunge pero' e' la stabilita', la stabilita' del sistema e la continuita' di una visione'. Cosi' Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, intervenendo all'assemblea di Confindustria, rivolgendosi alla platea di imprenditori, sottolineando che la stabilita' e' importante 'perche', voi sapete meglio di me, che se non e' prevedibile quello che accadra' negli anni successivi e' molto piu' difficile che qualcuno investa e quindi abbiamo tentato di rafforzare questa capacita' dell'Italia di attrarre investimenti' e, per Meloni, i risultati si sono visti.

