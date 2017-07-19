Meloni: non escludo di usare per energia flessibilita' gia' autorizzata da Parlamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - "Il Parlamento aveva gia' autorizzato il Governo alla possibilita' di una flessibilita' sui conti per quanto riguarda le spese di difesa e sicurezza, pari allo 0,15% del prodotto interno lordo, vuol dire 3,7 miliardi. Se oggi mi si chiede che cosa siano le spese di difesa e sicurezza il tema energetico ci sta dentro". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Quindi c'e' anche il margine di lavorare su quello che e' gia' stato autorizzato dal Parlamento allargando pero' la platea", "modificando almeno in parte quali sono le priorita' alle quali ci si rivolge con quei provvedimenti", ha spiegato la premier.

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