Meloni: l'Italia e' tornata ad essere attrattiva per gli investimenti esteri -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Il Governo, ha assicurato Meloni, sta lavorando per valorizzare i punti di forza e "per favorire chi vuole fare impresa in Italia. Ne e' un esempio la norma che riguarda i grandi programmi di investimento esteri in Italia, dal valore complessivo non inferiore ad un miliardo di euro, che prevede un procedimento unico di autorizzazione e la nomina di un commissario straordinario. Misure che semplificano enormemente le procedure, perche' indicano a chi vuole investire in Italia un unico interlocutore a cui possono rivolgersi e con cui parlare, anche a garanzia di tempi rapidi e certi. Allo stesso tempo, siamo consapevoli che gli investimenti non possono essere valutati soltanto per il loro valore economico. Devono tradursi in crescita reale e duratura, maggiore sicurezza, opportunita' concrete per territori, lavoro stabile e nuove prospettive per le giovani generazioni. In altre parole, devono contribuire a rafforzare il tessuto produttivo, rigenerare le comunita' piu' fragili e migliorare in modo tangibile le condizioni di vita di famiglie e imprese".

fil

(RADIOCOR) 26-02-26 14:54:06 (0543)GOV 5 NNNN