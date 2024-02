Meloni: l'Italia e' all'altezza di ospitare grandi eventi sportivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Montesilvano, 07 feb - 'Il problema principale di questa nazione e' non credere in se stessa, siamo piu' bravi ad esaltare le ombre che le luci: questa nazione e' all'altezza di ospitare grandi eventi sportivi e le citta' piu' piccole e qualsiasi regione e' perfettamente in grado di far impallidire chi viene a partecipare a un grande evento sportivo'. Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della presentazione dei World Skate Games, che si terrano a settembre tra Abruzzo, Romagna, Piemonte e Lazio.

'Il Governo e tutto il sistema Italia sono concentrati su questo evento', ha assicurato la premier.

