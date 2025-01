Meloni: Italia come nave Vespucci, per navigare ognuno deve fare propria parte

"E non si puo' navigare quando il mare e' tempestoso" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Gedda, 25 gen - "L'Italia alla fine e' come questa nave, se ognuno non fa la propria parte, al proprio posto, non si puo' navigare, e particolarmente non si puo' navigare quando il mare e' tempestoso'. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni concludendo il suo discorso all'equipaggio della nave scuola Amerigo Vespucci ormeggiata a Gedda.

vmg

(RADIOCOR) 25-01-25 18:24:22 (0407) 5 NNNN