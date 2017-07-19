Meloni: in tre anni abbiamo portato investimenti esteri per oltre 80 miliardi

Altro che pecora nera d'Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Napoli, 14 nov - "Dicevano che l'Italia con noi al governo sarebbe stata isolata e tutti vogliono stringere accordi con noi. In tre anni abbiamo portato investimenti esteri per oltre 80 miliardi di euro".

Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un evento elettorale a Napoli. "Dicevano che con il centrodestra alla guida dell'Italia saremmo stati la pecora nera d'Europa. La settimana scorsa, il Financial Times titolava 'L'Europa dovrebbe imparare dall'Italia'".

"Dicevano - ha rimarcato Meloni in un altro passaggio - che non saremmo mai arrivati a governare questa nazione e la governiamo. Poi dicevano che saremmo durati al massimo sei mesi e siamo diventati il terzo governo piu' longevo della storia d'Italia su 68".

