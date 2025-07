Meloni: in copertina su Time, 'emersa come una delle figure piu' interessanti Europa'

Premier rivendica stabilita' Governo e rating debito (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 lug - Il Time dedica alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni la nuova copertina spiegando su X che "a quasi tre anni dal suo mandato, Giorgia Meloni e' emersa come una delle figure piu' interessanti d'Europa. E il modo in cui guidera' la nazione potrebbe cambiare il mondo". Nel ritratto-intervista, il periodico americano, ripercorre la storia politica e personale della premier, dall'infanzia ai primi passi nell'impegno giovanile, fino ai due anni e mezzo di governo di centro destra. Sulla scena internazionale, scrive Time, Meloni si e' comportata meno come una rivoluzionaria di destra che come una conservatrice pragmatica. La Meloni ha abbracciato l'Unione Europea, la Nato e l'Ucraina, ha lavorato per isolare la Cina e si e' adoperata abilmente per riconciliare i rapporti faticosi tra America ed Europa all'inizio del secondo mandato del Presidente Donald Trump.

Lungo il percorso, ha conquistato leader di tutto lo spettro ideologico, da Biden alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al Vicepresidente J.D. Vance.

La Meloni sta costruendo un nuovo tipo di nazionalismo, aggiunge Time, populista, nativista e filo-occidentale, ma impegnato nelle alleanze europee e atlantiche. 'Prima di tutto, dobbiamo difendere cio' che siamo, la nostra cultura, la nostra identita', la nostra civilta'' dice Meloni durante il colloquio con Time rivendicando le vittorie dei conservatori nella stabilizzazione del governo italiano, notoriamente caotico, e nel miglioramento del suo rating del debito.

