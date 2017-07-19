Meloni: Europa e Golfo insieme, piu' difficile colpirci e piu' costoso dividerci

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 set - "Credo sia giunto il momento di orientare i nostri investimenti verso un obiettivo condiviso: rendere piu' difficile colpirci e piu' costoso dividerci". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio per lo Europe Gulf Forum a New York. "Collegare i nostri mercati, costruire rotte alternative, rafforzare le infrastrutture, sviluppare insieme tecnologie e capacita' di difesa - ha rimarcato Meloni - serve esattamente a questo. Questo lavoro deve iniziare subito, mentre cerchiamo, con costanza e determinazione, una soluzione duratura alle crisi in corso.

Mi auguro che da questo incontro arrivi un'ulteriore conferma. Che l'Europa e il Golfo sono pronti ad assumersi una maggiore responsabilita', per la sicurezza, lo sviluppo e il benessere dei nostri popoli".

vmg

(RADIOCOR) 25-09-26 14:31:52 (0361)GOV 5 NNNN