Meloni: Europa e' chiamata ad agire con coraggio e velocita' su sicurezza ed energia
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - "L'inizio del semestre irlandese coincide con un momento nel quale l'Europa e' chiamata ad agire, dal nostro punto di vista con coraggio, con concretezza, con velocita', sulla sicurezza, sull'energia, sulla competitivita'. E' evidente che noi non possiamo continuare a chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se siamo poi noi i primi a frenare la competitivita' di quelle imprese sotto il peso della burocrazia, degli oneri amministrativi, dei regolamenti che finiscono anche per amplificare in modo asimmetrico tra gli Stati membri l'aumento dei costi energetici". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi con il Primo Ministro d'Irlanda, Michea'l Martin.
vmg.
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