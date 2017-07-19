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            Meloni: da ipotesi extra-dazi Iran su Hormuz conseguenze economiche imponderabili

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - "Se l'Iran dovesse riuscire a ottenere la facolta' di applicare extra-dazi ai transiti nello Stretto, questo potrebbe ancora portare a conseguenze economiche e di orientamento dei flussi commerciali, al momento, imponderabili". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera sull'azione del Governo.

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            (RADIOCOR) 09-04-26 10:32:01 (0252)ENE,GOV 5 NNNN

              


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