Meloni: da ipotesi extra-dazi Iran su Hormuz conseguenze economiche imponderabili
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - "Se l'Iran dovesse riuscire a ottenere la facolta' di applicare extra-dazi ai transiti nello Stretto, questo potrebbe ancora portare a conseguenze economiche e di orientamento dei flussi commerciali, al momento, imponderabili". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera sull'azione del Governo.
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