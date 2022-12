Meloni: bene raggiungimento obiettivi Pnrr, ora si entra nella parte difficile

Ci sono difficolta' a partire da costo delle materie prime (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - 'Sono contenta che il Governo sia riuscito a raggiungere i 55 obiettivi del Pnrr da inviare ora a Bruxelles, per chiedere la prossima tranche da 19 miliardi di euro'. Lo ha detto, nel corso della conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 'Di questi 55 obiettivi, al nostro arrivo ne erano stati conseguiti 25. Penso che questa staffetta abbia funzionato e sono contenta che ci siamo riusciti. Abbiamo fatto la scelta politica di concentrare la competenza sotto la guida di un unico ministero e di mettere sotto la stessa competenza i fondi di coesione per evitare sovrapposizioni. Abbiamo attivato la cabina di regia che mette insieme tutti gli attori e tutti i livelli perche' non si vince solo a livello di governo. Ora - ha avvertito Meloni - si entra nella parte difficile del piano, gli obiettivi devono diventare cantieri. Ci sono difficolta' come il costo delle materie prime e il caro energia: dobbiamo tenere presente che il piano e' stato scritto prima del conflitto in ucraina oggi c'e' uno strumento, il RePower Eu, molto interessante che penso vada mediato con il Pnrr per affrontare il tema del costo delle materie prime'. Inoltre, bisogna semplificare 'siamo tutti testimoni di come in Italia ci sia storicamente difficolta' nello spendere risorse, nel portare avanti opere pubbliche, nell' andare avanti velocemente. La riforma del codice degli appalti e' fondamentale per fare in modo che le risorse siano spese. Non e' un lavoro facile, e' molto complesso. Ed e' forse la questione alla quale stiamo dedicando piu' tempo pero' credo sia un'occasione: se riusciamo a spendere le risorse dandoci priorita' strategiche'.

