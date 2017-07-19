Meloni: al lavoro per estendere Zes a tutto il territorio nazionale

Per decreto iperammortamento aspettiamo ok Corte Conti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - "Abbiamo gia' esteso il meccanismo della Zes ad altre due regioni Marche ed Umbria ma intendiamo fare di piu': confermo che stiamo studiando le modalita' tecniche per mutuare i meccanismi semplificativi autorizzativi sperimentati con successo al Sud per applicarli a tutto il territorio nazionale". Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all'assemblea di Confindustria. Inoltre, ha indicato la premier, il Governo intende "affiancare questa misura a un'altra che voi avete richiesto e che noi consideriamo possa essere altrettanto efficace in ottica di investimenti: il meccanismo dell'iperammortamento reintrodotto nell'ultima legge di bilancio, misura per la quale ora stiamo attendendo il via libera da parte della Corte dei Conti per poter finalmente pubblicare il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale".

fil-vmg.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 26-05-26 13:03:44 (0376)GOV,PA 5 NNNN