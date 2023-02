Mef: nel 2022 avviate 501.500 partite Iva, -8,7% su anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 feb - Riguardo alla ripartizione territoriale, il 46,5% delle nuove aperture e' localizzato al Nord, il 22,3% al Centro e il 31% al Sud e Isole. Rispetto al 2021 quasi tutte le Regioni mostrano una diminuzione, in particolare Friuli-Venezia Giulia (-25,3%), Veneto (-19,4%) e Molise (-16,9%); in controtendenza solo Valle d'Aosta (+2,8%) e Liguria (+0,3%).

La classificazione per settore produttivo evidenzia che, per la prima volta, le attivita' professionali hanno registrato il maggior numero di aperture di partite Iva (19% del totale), seguite dal commercio (18,3%) e dall'edilizia (11%).

Tra i settori produttivi principali, quelli che rispetto al 2021 hanno fatto registrare flessioni maggiori sono l'agricoltura (-31%), il commercio (-26,6%) e i servizi d'informazione (-8,5%); in aumento le nuove partite Iva nei settori istruzione (+24,2%), trasporti (+11,8%) e attivita' artistiche e sportive (+11,7%). Per quanto riguarda le persone fisiche, la ripartizione per genere e' relativamente stabile, con il 60,9% di aperture da parte di uomini nel 2022; il 49,6% da giovani fino a 35 anni e il 30,5% da persone di eta' compresa tra i 36 e i 50 anni. Il confronto con l'anno precedente mostra una diminuzione di aperture crescente all'aumentare dell'eta' (dal -2,6% della classe piu' giovane al -13,6% di quella piu' anziana). La distribuzione sulla base del Paese di nascita mostra che circa il 20% degli avvianti e' nato all'estero (in aumento rispetto al 18% del 2021). Nel 2022 sono stati 239.131 coloro che hanno aderito al regime forfetario, dato sostanzialmente identico all'anno precedente; si tratta del 47,7% delle nuove aperture. Nel solo quarto trimestre 2022 il numero di nuove partite Iva e' stato pari a 91.216 (-14,3% su anno).

