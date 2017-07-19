Mef: con proprieta' a Stato immobile ex Ospedale Forlanini rigenerato e valorizzato

Albano, 'Primaria esigenza non lasciarlo nel degrado' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 dic - Il trasferimento in proprieta' allo Stato dell'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini "risponde alla primaria esigenza che il bene non resti in uno stato di degrado, ma venga rigenerato e valorizzato e, in questa prospettiva, il trasferimento al patrimonio dello Stato potra' facilitare il raggiungimento di tale obiettivo". Lo ha assicurato la sottosegretari all'Economia, Lucia Albano, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interpellanza urgente M5S 'in merito alle finalita' connesse alla prospettata gestione da parte dell'Agenzia del demanio dell'area di proprieta' dell'ospedale ex Forlanini'. La sottosegretaria ha peraltro chiarito che "il compendio ex Ospedale Carlo Forlanini, a oggi, non rientra tra gli immobili gestiti dall'Agenzia, in quanto non e' di proprieta' dello Stato" e pertanto non rientra tra gli immobili amministrati dall'Agenzia stessa.

Tuttavia, ha ricordato, un emendamento al Dl Economia (cosiddetto Dl Anticipi) approvato nei giorni scorsi dalla commissione Bilancio di Montecitorio, dispone il trasferimento del patrimonio immobiliare del Forlanini dalla Regione Lazio allo Stato.

Bof.

