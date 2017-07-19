Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Mef: con proprieta' a Stato immobile ex Ospedale Forlanini rigenerato e valorizzato -2-

            Ospedale comunita' entro giugno 2026 nell'Azienda 'S.Camillo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 dic - Albano ha peraltro ricordato che "fin dal 2015, il patrimonio immobiliare del Forlanini non risulta piu' di proprieta' dell''Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini', bensi' della regione Lazio, e che gli interventi Pnrr, oggetto di programmazione all'interno del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis), sottoscritto dalla stessa Regione, afferiscono al solo patrimonio immobiliare del San Camillo, riconducibile alla citata azienda ospedaliera". In particolare, ha aggiunto la sottosegretaria, "per quanto riguarda questi interventi, si tratta di cinque interventi di edilizia sanitaria che prevedono, a oggi, complessivamente finanziamenti per circa 34 milioni, di cui 29,1 su fondi Pnrr; sono, altresi', previsti quattro interventi di antisismica e, anche un ospedale di comunita', da realizzare entro il primo semestre del 2026".

            Bof.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 07-12-25 11:10:26 (0155)SAN,GOV,PA,IMM 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.