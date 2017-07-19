Mef: con proprieta' a Stato immobile ex Ospedale Forlanini rigenerato e valorizzato -2

Ospedale comunita' entro giugno 2026 nell'Azienda 'S.Camillo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 dic - Albano ha peraltro ricordato che "fin dal 2015, il patrimonio immobiliare del Forlanini non risulta piu' di proprieta' dell''Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini', bensi' della regione Lazio, e che gli interventi Pnrr, oggetto di programmazione all'interno del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis), sottoscritto dalla stessa Regione, afferiscono al solo patrimonio immobiliare del San Camillo, riconducibile alla citata azienda ospedaliera". In particolare, ha aggiunto la sottosegretaria, "per quanto riguarda questi interventi, si tratta di cinque interventi di edilizia sanitaria che prevedono, a oggi, complessivamente finanziamenti per circa 34 milioni, di cui 29,1 su fondi Pnrr; sono, altresi', previsti quattro interventi di antisismica e, anche un ospedale di comunita', da realizzare entro il primo semestre del 2026".

