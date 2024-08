Meeting Rimini: +10% visitatori, salgono a 180 le aziende partner

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 25 ago - I partecipanti al Meeting di Rimini hanno registrato una crescita rispetto all'edizione 2023 attorno al 10%, con 140 convegni e 450 relatori (di cui 100 provenienti dall'estero), uniti a mostre e spettacoli che 'quasi costantemente il sold out'. Cosi' in una nota degli organizzatori, in cui si spiega che sono in aumento anche le aziende partner, arrivate a quota 180. 'Il Meeting di quest'anno ci ha sorpreso per l'intensita' della partecipazione, la forza delle testimonianze, la profondita' delle riflessioni e l'apertura al mondo' commenta il suo presidente Bernhard Scholz in relazione alla 45esima edizione della manifestazione.

