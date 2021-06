Mediobanca: -8,2% fatturato legno-arredo-illuminazione in 2020, atteso rimbalzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 giu - In Italia, il fatturato 2020 della filiera del legno-arredo e illuminazione ha segnato una flessione dell'8,2% sul 2019, un po' piu' severa nelle vendite all'estero (-9%) rispetto al mercato interno (-7,6%). Sono alcuni dei dati che emergono da un report dell'Area studi Mediobanca che analizza i dati economico-finanziari di 475 aziende produttive e commerciali nazionali. Nell'anno del Covid, si legge, il segmento del mobile di alta gamma ha fronteggiato un calo di vendite (-11,6%) superiore a quello delle imprese che operano nella fascia piu' economica (-6,9%). Con riferimento alle specialita', le flessioni piu' ampie hanno coinvolto i produttori di illuminazione (-13,1%), di poltrone e divani (-12,5%) e i soggetti che operano a monte della filiera nella lavorazione del legno (-11,7%). Segnali di migliore tenuta provengono da cucine (-4,5%), sedie, tavoli e parti accessorie (-3,4%) e arredo bagno (-1,1%). Le vendite estere hanno invece proposto contrazioni in doppia cifra in particolare per i contractor (-24%) e le sedute imbottite (-17,6%). Per il 2021, invece, le aspettative di una crescita del fatturato superiore al 5% riguardano il 79,2% delle imprese, con un 47,5% che intravede la possibilita' di una ripresa che va oltre il 10%. Solo l'11,9% delle aziende prospetta un calo delle vendite per il 2021, contro il 78,2% che lo ha subi'to nel 2020. I singoli comparti appaiono ottimisti di recuperare rispetto al quadro consegnato dal 2020, con qualche sfumatura di specialita'. Nell'insieme - tira le somme lo studio Mediobanca - il rimbalzo si ragguaglia all'8,7% con intonazione migliore sul mercato interno (+9,7%) rispetto all'export (+7,6%). L'alta gamma (+9,4%) andrebbe meglio delle produzioni massive (+8,5%), mentre si attendono di chiudere il 2021 in doppia cifra i produttori di living & sleeping (+12,6%) e quelli di legno grezzo e semilavorati (+11,2%). Infine, il 52,5% delle aziende prevede di intraprendere una campagna d'investimenti incrementale su quella del 2020.

