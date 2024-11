Medio Oriente: Tajani, rivedere ruolo Unifil dopo il cessate il fuoco

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 23 nov - "Dovremo rivedere che ruolo dovra' svolgere l'Unifil una volta arrivato il cessate il fuoco. Bisognera' ovviamente garantire un rafforzamento sia per quanto riguarda le regole di ingaggio, sia per quanto riguarda le presenze. Questo per far si' che dalla frontiera fino al fiume ci sia l'Unifil, a nord dovrebbe andare l'esercito regolare libanese e gli Hezbollah ancora piu' indietro, quindi ad impedire che possano lanciare missili contro Israele. E soprattutto adesso basta con missili che non sono in grado di gestire e che colpiscono la base, anche italiana, di Unifil. Questo e' veramente inaccettabile".

Cosi' il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'assemblea di Confindustria Veneto Est attualmente in corso la Centro Congressi di PadovaFiere.

Col-ric

(RADIOCOR) 23-11-24 12:07:20 (0225) 5 NNNN