Medio Oriente: Meloni, ogni sforzo per pace, l'Europa deve essere piu' attiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - "E' nell'interesse dell'Europa compiere ogni sforzo per una soluzione di pace in Medio Oriente". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento alle comunicazioni sul prossimo Vertice Ue, alla Camera. La soluzione, ha ribadito, "non puo' che essere basata sul principio di due popoli, due Stati, con il diritto di Israele, pienamente riconosciuto da tutti gli attori regionali, di vivere in pace e senza aggressioni, e il diritto del popolo palestinese di avere un proprio Stato da far crescere e prosperare. L'Italia sostiene, come ribadito anche nel comunicato finale del Vertice G7, la proposta di mediazione degli Stati Uniti, coadiuvata dalla collaborazione di Egitto e Qatar, per un cessate del fuoco immediato, il rilascio di tutti gli ostaggi e un significativo aumento dell'assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza.

Su questo versante, pero', l'Europa puo' e deve giocare un ruolo decisamente piu' attivo. Un'Europa consapevole del proprio ruolo geopolitico non puo' non guardare con rinnovata attenzione a cio' che succede nel Mediterraneo, che sta trovando una sua nuova centralita' e ha riscoperto la sua antica vocazione di crocevia di interconnessioni strategiche, commerciali, energetiche, digitali. Anche per questo siamo convinti che l'Unione Europea di domani debba mettere il rapporto con il vicinato Sud tra le priorita' della sua azione esterna, perche' il Mediterraneo e' la nostra casa e sarebbe autolesionistico - ha avvertito - non curarsene o, peggio, consegnarne le chiavi ad altri attori".

