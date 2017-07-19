Medio Oriente: Cina 'pronta ad aiutare Paesi regione per sicurezza navigazione'

Xi Jinping: "occorre opporsi alle ingerenze esterne" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 set - Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che il suo Paese e' disposto a collaborare con i Paesi del Medio Oriente per proteggere il trasporto marittimo, secondo quanto riportato dai media ufficiali cinesi. 'La Cina e' pronta a collaborare con i paesi della regione per salvaguardare la sicurezza delle rotte marittime internazionali', ha dichiarato Xi al suo omologo egiziano Abdel Fattah al-Sissi durante i colloqui al Cairo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Per il presidente cinese occorre opporsi alle 'ingerenze esterne' in Medio Oriente, ha detto.

'Dobbiamo difendere il principio secondo cui i popoli del Medio Oriente sono padroni dei propri affari, opporci alle ingerenze esterne e sostenere i paesi della regione nel rafforzamento del dialogo per la pace e la sicurezza', ha aggiunto.

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