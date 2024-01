Medio Oriente: Borrell, ministro Israele Katz ha sprecato il suo tempo

Invitato al Consiglio ha parlato di isola artificiale e linea ferroviaria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 22 gen - A dimostrazione di quanto sia difficile in questa fase il dialogo tra Ue e Israele, l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza europea Josep Borrell, al termine della riunione dei ministri degli esteri, ha raccontato che il ministro israeliano degli esteri Israel Katz non e' entrato nel merito della discussione sulle ipotesi di un percorso di pace centrato sulla convivenza tra due stati (Israele e Palestina) ma e' intervenuto proponendo la visione di un video 'che non c'entravano nulla con gli argomenti in discussione dato che trattavano di un'isola artificiale e di una linea ferroviaria Medio Oriente-India: sarebbe stato meglio usare il tempo a disposizione per parlare di sicurezza in Israele e della situazione, e dei morti, a Gaza'. L'idea dell'isola artificiale collegare con un ponte artificiale collegato e' stata rilanciata recentemente da Israele per trasferirvi i palestinesi di Gaza.

Aps

(RADIOCOR) 22-01-24 19:06:55 (0647) 5 NNNN