MediaWorld: torna in utile nel 2025 con 0,6 mln, valore produzione a 2,4mld

Investimenti per 29,9mln, 10 aperture e 12 ristrutturazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 gen - MediaWorld, attivo nell'elettronica di consumo e parte di Ceconomy - MediaMarktSaturn Retail Group, archivia l'esercizio 2025, chiuso al 30 settembre, con un ritorno all'utile dopo tre anni, che si attesta positivo per 0,6 milioni di euro, in miglioramento complessivo di 12,6 milioni rispetto alla perdita di 12 milioni dell'esercizio precedente. Il valore della produzione e' pari a 2,4 miliardi di euro (in crescita di 63,5 milioni rispetto al 2024, pari a +2,7%) e, in particolare, un forte incremento del margine operativo lordo a 24,7 milioni di euro (+19,1 milioni rispetto all'esercizio precedente, pari a +341%). La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2025 e' positiva per 58,2 milioni di euro (+20,2M vs 2024 pari a +53,2%).

Nel corso dell'anno fiscale, Mediaworld ha effettuato investimenti per un totale di 29,9 milioni di euro, che hanno interessato tutte le principali direttrici strategiche di crescita dell'azienda. Nel 2025 il piano ha previsto 10 nuove aperture e 12 ristrutturazioni.

bla-com

(RADIOCOR) 22-01-26 13:20:31 (0351) 5 NNNN