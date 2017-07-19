Mediaset: con Mfe fa causa a Corona per 160 mln, "menzogne e campagne d'odio"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 feb - Una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona e le societa' a lui riconducibili. Questa l'azione avviata da Mediaset e Mfe - Mediaforeurope insieme ai singoli soggetti che si dichiarano lesi, per danni reputazionali e patrimoniali legati ai contenuti diffusi dal progetto "Falsissimo". In una nota il gruppo parla di "un insieme di menzogne, falsita' e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento" e di una "violenza verbale inaudita" che colpisce persone, famiglie e realta' coinvolte.

Secondo Mediaset e Mfe non si tratta di gossip o pettegolezzo, ma di "un meccanismo organizzato e sistematico, nel quale la menzogna diventa uno strumento di lucro", con Corona che "monetizza migliaia di euro ogni settimana" su una campagna d'odio. Il gruppo si riserva di procedere anche contro chi "incentiva, amplifica o diffonde consapevolmente tali contenuti".

