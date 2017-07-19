Media: Parolin, hanno grandissima responsabilita', serve approccio costruttivo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - I mass media hanno grandissima responsabilita' e non dovrebbero solo limitarsi all'informazione" ma "avere anche un approccio costruttivo. Lo ha detto il segretario di Stato di Sua Santita', cardinale Pietro Parolin, all'evento organizzato dall'Osservatorio for Independent Thinking.
I media non devono limitarsi solo "a dare notizie, informazioni" ma dovrebbero "evitare polarizzazioni e demonizzazioni, aiutare a far capire".
