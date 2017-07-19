Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Media: Parolin, hanno grandissima responsabilita', serve approccio costruttivo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - I mass media hanno grandissima responsabilita' e non dovrebbero solo limitarsi all'informazione" ma "avere anche un approccio costruttivo. Lo ha detto il segretario di Stato di Sua Santita', cardinale Pietro Parolin, all'evento organizzato dall'Osservatorio for Independent Thinking.

            I media non devono limitarsi solo "a dare notizie, informazioni" ma dovrebbero "evitare polarizzazioni e demonizzazioni, aiutare a far capire".

            Sim

            (RADIOCOR) 21-01-26 17:08:17 (0598) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.