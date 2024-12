Meccanica: 5.500 ricerche lavoro aperte in Italia, 450 in Piemonte (studio)

A cura di Umana, agenzia per il lavoro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Nel settore manifatturiero, solo nel campo della meccanica, sono 450 le ricerche attualmente aperte in Piemonte, e 5.500 quelle attive su tutto il territorio nazionale. Questi alcuni dei dati sul fronte ricerca di lavoro nel settore dell'industria manifatturiera, centrale nell'economia del NordOvest, presentati da Umana, Agenzia per il Lavoro in Italia, alla prima edizione italiana del format Sepem Industries (evento B2b dedicato al mondo dell'industria manifatturiera, nato in Francia nel 2006 e cresciuta oltralpe fino a 7 edizioni biennali) dedicato al mondo dell'industria manifatturiera del Nord-Ovest, organizzata da Gl Events Exhibitions Industrie.

Guardando al 2025, Umana prevede che l'integrazione tra competenze umane e nuove tecnologie sara' cruciale per la crescita. Le figure piu' richieste sono addetti al montaggio meccanico e al controllo qualita', manutentori, saldatori, carpentieri, magazzinieri, mulettisti. La manifattura italiana ad alta e medio-alta tecnologia e' composta da 45.206 imprese, di cui solo il Nord Ovest ne ospita complessivamente il 41,6%. In particolare nel distretto automotive piemontese, guidato dal Gruppo Stellantis, al distretto aerospaziale torinese di Leonardo, Ge Avio e Thales Alenia Space. Fino ai distretti di chimica, plastica e gomma, agli agroalimentari del cuneese e della Lombardia sud - orientale, fino al distretto tessile di alta gamma della zona biellese. Giacomo Bottaro - Head of Marketing & Communication, Gl Events Exhibitions Italia: "Il Piemonte e' terra di manifattura - automotive, aerospazio, agroalimentare, tessile, meccatronica - e riteniamo importante fornire soluzioni e strumenti a chi ogni giorno contribuisce al consolidamento del tessuto economico locale".

Ann

(RADIOCOR) 08-12-24 17:06:34 (0415) 5 NNNN