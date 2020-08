(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 ago - Il produttore britannico di bolidi sportivi McLaren smettera' di produrre motori a benzina entro il 2030 pur continuando a venderli fino al 2035, data entro la quale ritiene che il mercato globale avra' adottato in larga misura la transizione all'elettrico. E' quanto ha dichiarato al Financial Times il direttore generale della McLaren Mike Flewitt. "Svilupperemo motori a benzina per i prossimi dieci anni e li venderemo per i prossimi 15 - ha detto - ma ci aspettiamo che una gran parte del mondo sia allineata sulla data del 2035 per una transizione completa verso le vetture elettriche". il celebre marchio ha registrato un forte calo delle vendite nei primi mesi dell'anno a causa della pandemia di covid 19 e prevede di produrre solo 2700 modelli per l'intero anno. A maggio il gruppo aveva annunciato l'eliminazione di 1200 posti di lavoro, pari a un quarto dei suoi dipendenti.

