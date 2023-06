Mattarella: valori Costituzione guidano cammino Italia autorevole protagonista Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 giu - "Celebriamo oggi il 77 anniversario della nascita della Repubblica. I valori della scelta del 2 giugno 1946, trasfusi nella Carta costituzionale di cui ricordiamo i 75 anni di vita, continuano a guidarci nel cammino di un'Italia autorevole protagonista in quell'Unione Europea che abbiamo contribuito a edificare". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, un messaggio in occasione della Festa della Repubblica. "Liberta', uguaglianza, solidarieta', rispetto dei diritti dei singoli e delle comunita' sono pilastri fondamentali della nostra Carta costituzionale" prosegue Mattarella indicando come "ai valori della Repubblica e della Costituzione si ispira l'azione delle Forze Armate, che contribuiscono in maniera significativa alla cornice di sicurezza della nostra comunita' nazionale e alla causa della pace nel mondo".

