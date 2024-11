Mattarella: unita' Paese ha aspetto fragilita' in aree interne, tema non eludibile

Luoghi in cui si gioca anche sicurezza territori pianura (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 nov - "L'autonomia dei Comuni non e' separatezza. E', piuttosto, una funzione dell'unita' dell'Italia". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Torino all'Assemblea nazionale dell'Anci, aggiungendo che l'unita' riguarda "i rapporti tra le istanze dei territori di ogni Comune. Gli squilibri producono successi effimeri e successive disillusioni. La rete dei Comuni d'Italia e' un formidabile tessuto di connessione su cui realizzare l'ordito di uno sviluppo equo e sostenibile. I Comuni rappresentano uno snodo di programmazione e di rilancio dell'intero sistema Italia". Il Capo dello Stato ha rilevato che "l'unita' del Paese trova oggi nelle aree interne e montane, delle isole minori, dei borghi resi periferie, un aspetto di fragilita', per la rarefazione dei servizi, lo smantellamento di infrastrutture realizzate con sacrificio in passato, come le linee ferroviarie definite 'minori', con danno ulteriore, un tema, quest'ultimo, non eludibile da chi ne ha la responsabilita'". Mattarella ha sottolineato che "la Repubblica non puo' abbandonare territori e popolazioni cosi' essenziali alla propria integrita' e identita'. Parliamo di spazi che occupano il 60% del suolo italiano, dove vivono complessivamente 13 milioni di nostri concittadini". Sono "luoghi dove si gioca, per altro, anche la sicurezza dei territori della pianura, come ben sa questa Regione, il Piemonte, ricordando l'alluvione di Alessandria del 1994".

Nella "implementazione della indispensabile Strategia nazionale per le aree interne, un ruolo strategico lo gioca la cooperazione istituzionale".

nep

(RADIOCOR) 20-11-24 19:06:54 (0666)PA 5 NNNN