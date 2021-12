Mattarella: ultima occasione auguri e ringraziamento alle Forze Armate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - "Vi sono degli apprezzamenti generali che provengono che non posso che ritrasmettere ancora una volta in questa ultima occasione alle Forze Armate, ringraziandole per quel che fanno". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione degli auguri di fine anno ai militari impegnati all'estero insieme al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

'In questi sette anni - ha sottolineato il Capo dello Stato - ho avvertito con molta forza il legame con le Forze Armate, con grande intensita'. E ho avvertito e sono riconoscente del prestigio che recano al nostro Paese, del ruolo che rivestono, che non soltanto all'estero conferisce prestigio ma all'interno crea consensi attorno alla Repubblica".

nep

(RADIOCOR) 22-12-21 12:51:58 (0354) 5 NNNN