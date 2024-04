Mattarella: tutela minoranze e' in Costituzione e Carta Ue diritti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - "Ci sono luoghi che nella storia assurgono a emblemi. La restituzione del palazzo del 'Narodni Dom' alle associazioni della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia sancita in occasione del centesimo anniversario del suo incendio rappresenta la presa d'atto di una maturazione, in una giornata storica, come la defini' il Presidente Pahor, che afferma altresi' il reciproco impegno per la tutela e la promozione delle minoranze, in ossequio, per quanto ci riguarda, alla nostra Costituzione e alla Carta Europea dei diritti fondamentali.

Del resto, si consideri che la somma delle 'minoranze' all'interno dei Paesi della Ue supera l'ampio numero di 50 milioni di concittadini europei'. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza insieme al Presidente emerito della Repubblica di Slovenia Borut Pahor dall'Universita' di Trieste.

