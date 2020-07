Mattarella: su virus informazione ha saputo essere a servizio interesse generale

Non confonderla con fake news. Liberta' stampa fondamentale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 lug - "Il mondo dell'informazione e' stato interpellato dal virus" e "ha dato prova di saper essere al servizio dell'interesse generale e dei cittadini". Lo ha sottolineato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. I dati "testimoniano una ripresa di fiducia e di attenzione nei confronti dei media professionali. Una opportunita', forse inattesa, che rilancia il ruolo del giornalismo, opposto alle fabbriche della cattiva informazione, di quelle che siamo abituati ormai a definire fake news, notizie contraffatte, per esprimersi in italiano". In proposito, il Presidente della Repubblica ha invitato ad evitare un "equivoco" che "potrebbe evocare il rischio della tentazione di un controllo sulle libere espressioni di stampa. "Le fake news, notizie contraffatte, sono, normalmente - ha osservato - il prodotto di azioni malevole, abitualmente anonime, concertate allo scopo di ingannare la pubblica opinione, contando sull'effetto moltiplicatore del web e sulla assenza di sanzioni" che e' "esattamente l'opposto dell'informazione professionale che prevede anche sistemi di sanzioni puntuali sia degli organi preposti alla deontologia professionale, che da parte della magistratura. I due fenomeni non vanno quindi in alcun modo confusi. Anche sulla base dell'esperienza di questi mesi va ricordato che quella della liberta' di stampa come bene pubblico e' questione che attiene alla liberta' delle persone".

