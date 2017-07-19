Mattarella: su salute e sicurezza lavoro non ammesse scorciatoie, serve alleanza

Impegno congiunto istituzioni, imprese, parti sociali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - "La tutela dei lavoratori costituisce la prima forma di giustizia nel lavoro, parte integrante del diritto di ogni donna e uomo a svolgere un'attivita' dignitosa e protetta. Un lavoro non e' vero se non e' anche sicuro. La garanzia della attuazione di questo principio richiede l'impegno congiunto di istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali: un'alleanza capace di superare le differenze per perseguire obiettivi condivisi.

Serve un'alleanza per la sicurezza sui luoghi di lavoro".

Sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori non sono ammesse scorciatoie: questi obiettivi devono guidare ogni scelta e ogni politica del lavoro.Auspico che da queste giornate emergeranno impegni concreti a questo scopo.

Strategie di sviluppo e competitivita' del nostro Paese non passano dall'allentamento delle tutele dei lavoratori". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, Chiara Gribaudo, in occasione della seconda edizione degli Stati Generali sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, in corso a Montecitorio. Un'iniziativa, ha proseguito, che "rappresenta l'occasione per riaffermare, con rinnovata determinazione, l'impegno a non arrendersi di fronte a incidenti e decessi sul lavoro. E' una sequela quotidiana che ci richiama, drammaticamente, ogni giorno, a quanto sia urgente intervenire".

