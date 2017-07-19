Mattarella: senza valori condivisi e responsabilita' di tutti non puo' esservi pace

Bene Asvis per scelta obiettivi comuni con Agenda Onu 2030 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - "Le grandi sfide sono oggi comuni, si manifestano, pur se in modi diversi sull'intero pianeta e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze, che divise, si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilita' da parte di tutti non posso esservi pace, salvaguardia dell'ambiente, benessere". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio inviato a Montecitorio in occasione del convegno 'Costruire il futuro: strategia per un'Italia sostenibile', promosso dall'Asvis in occasione dei 10 anni di attivita' dell'associazione.

Il Capo dello Stato ha evidenziato, al riguardo, "la scelta dell'Alleanza di individuare gli obiettivi comuni in quelli dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite", obiettivi , ha sottolineato "riguardano l'Italia, l'Europa e il mondo".

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(RADIOCOR) 22-05-26 11:10:36 (0297)GOV 5 NNNN