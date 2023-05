Mattarella: ripresa Emilia Romagna interesse nazionale, saro' al vostro fianco -2

Solidarieta' carattere Italia, piu' forte in emergenze (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mag - Il Capo dello Stato ha rimarcato che "le istituzioni nazionali e il Governo innanzitutto hanno questo obiettivo come fondamentalmente importante. Dovete avere la certezza che questo continuera' anche a riflettori spenti anche quando l'evento drammatico scomparira' dalle cronache televisive o dalle prime pagine dei giornali. Non vi saranno pause nell'attenzione non vi saranno, non dico dimenticanze, ma intervalli nell'esigenza di sospingere concretamente e velocemente la ripresa". Mattarella ha rimarcato ancora che "c'e' un pericolo da evitare" che e' "la tentazione di abbandonare, di arrendersi. Questo non fa parte della tradizione della Romagna ma le condizioni che si sono create potrebbero creare questo rischio che va assolutamente scongiurato e lo si scongiura con tempi veloci di rilancio e di ripresa, con la concretezza veloce della ripresa e del riavvio". Mattarella ha sottolineato l'opera dei volontari e rimarcato che "la solidarieta' che si e' sviluppata e messa in campo non e' un dato estraneo al nostro Paese e' un carattere dell'Italia che emerge con forza piu' evidente nei momenti dell'emergenza e delle difficolta'".

