Mattarella: operare concordemente per efficace utilizzo risorse Pnrr -2

In emergenza alluvione data vicinanza solidale e operosa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 giu - "Ricorrono anche 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, riferimento sicuro, Carta fondamentale che garantisce la liberta' e definisce diritti e doveri nella nostra comunita'" sottolinea il Capo dello Stato nel messaggio. "Desidero esprimere la riconoscenza della Repubblica per il prezioso contributo che offrite, nei diversi contesti territoriali, alla concreta attuazione dei valori costituzionali di liberta', eguaglianza e solidarieta'. Ancora nelle scorse settimane, con instancabile impegno, in occasione dell'emergenza alluvionale che ha colpito cosi' duramente l'Emilia-Romagna e territori della Toscana e delle Marche, i Prefetti, insieme agli enti regionali e provinciali, ai Sindaci, alle Forze di polizia, ai Vigili del Fuoco, agli enti di soccorso, al mondo del volontariato, al fianco dei territori feriti dagli eventi, hanno dato testimonianza della vicinanza solidale e operosa delle istituzioni ai bisogni e al dolore delle persone e delle comunita'".

