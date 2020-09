Mattarella: non compromettere speranza nuove generazioni con scelte errate

Condizioni economiche favorevoli difficilmente ripetibili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 5 set - 'Non dobbiamo compromettere con scelte errate la speranza per chi verra' di accesso a condizioni economiche se non migliori quantomeno pari a quelle di cui noi abbiamo usufruito: le prossime generazioni guarderanno in modo critico al periodo in cui stiamo vivendo, chiederanno come sono state destinate e amministrate risorse cosi' ingenti e in caso di inattivita' e di inefficacia della nostra azione si domanderanno perche' una generazione che ha usufruito per un cosi' lungo periodo di circostanze favorevoli non sia invece riuscita a realizzare infrastrutture essenziali per la crescita e le riforme necessarie per il sistema economico accrescendo soltanto il nostro debito'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Mattarella ha sottolineato come le condizioni favorevoli per gli investimenti e le scelte strategiche sono 'difficilmente ripetibili' e ha evidenziato invece come scelte assennate da parte dei Paesi membri darebbero la possibilita' alla Ue di uscire dalla crisi 'con basi piu' solide e con maggiori capacita' di soddisfare le esigenze dei propri cittadini'.

